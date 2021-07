Il 72100 approda in Piazza Mercato a Brindisi.

Questa sera alle 20,30 sarà inaugurato l’omonimo Bistrot fortemente voluto da Filodea Nardelli con l’intento di offrire alla Città un ulteriore riferimento per conoscere e degustare i prodotti della terra di Brindisi. Vino, quindi, in particolare il negroamaro. Ma non solo.

Una buona occasione per degustare l’intera offerta enoica di cantine Risveglio e scoprire una ricca varietà di abbinamenti. Una vera e propria esperienza enogastronomica.

“La scelta di investire in piazza mercato – dichiara Filodea – mira a dare un contributo alla valorizzazione, anche turistica, di uno dei salotti estivi della città riconosciuto da tanti come un luogo ideale dove trascorrere qualche lieta ora. 72100 Bistrot, diventa, quindi, un vero e proprio tassello in più rispetto a quanto già presente in Piazza mercato, dove ho trovato – sottolinea Filodea Nardelli – accoglienza, disponibilità e incoraggiamento da parte di tutti i colleghi esercenti e che intendo ringraziare pubblicamente.