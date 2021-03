Grande traguardo per il Leo Club Virgilio Brindisi e per il Lions Club Brindisi quello del socio Leo Dott. Stefano Galantucci che sabato 20 marzo 2021, in occasione della XXV Conferenza Distrettuale Ordinaria, tenutasi ancora una volta online, è stato eletto Vice Presidente regionale del Distretto Leo 108 AB, organò amministrativo di tutti i Leo Club pugliesi e sarà in carica dal prossimo anno sociale (1 luglio 2021-30 giugno 2022)

Stefano Galantucci, laureato in informatica e dottorando in sicurezza informatica, è Socio fondatore del Leo Club Virgilio Brindisi e nel corso di questi anni anni si è distinto per i numerosi incarichi distrettuali e multidistrettuali, tra cui quello di Segretario regionale e di Coordinatore nazionale di aree service. Ha ottenuto inoltre, nel 2020, la Melvin Jones Fellow, massima onorificenza lionistica, risultando uno dei pochi Leo in Puglia ad aver conseguito questo prestigioso riconoscimento.

Il Leo Club Brindisi è l’associazione giovanile del Lions Club Brindisi che da diversi anni opera in campo sociale in favore della comunità della nostra città. In particolare, negli ultimi anni, il Club ha donato Lim e materiale scolastico agli istituti del brindisino, ha svolto raccolte alimentari in tutti i quartieri della città per i più bisognosi, e partecipa alle iniziative di beneficenza del Distretto, come la raccolta fondi per TOD ( il Service regionale), il cui ricavato, cumulativo con tutti i club pugliesi, quest’anno sarà devoluto ai centri che lavorano con persone diversamente abili.

I Leo pugliesi, quest’anno, hanno inoltre ottenuto dalla Fondazione Internazionale Lions, il contributo di $5000,00 nell’ambito del concorso internazionale Leo Service Grant, con un progetto di service per attività di sostegno alle mense Caritas dei capoluoghi di provincia della Puglia.

A Stefano Galantucci ed al neo-eletto Presidente regionale, Avv. Michele Nolasco, giungano gli auguri di buon lavoro di tutta la comunità lionistica brindisina.

Gianmarco Rubino

Addetto stampa Leo club Virgilio