Maggiore fluidità nella circolazione stradale sui percorsi urbani ed un servizio migliore per i cittadini. Con questi obiettivi, l’Amministrazione Comunale di Ostuni ha disposto che la STP Brindisi effettui, a partire dal prossimo 3 febbraio, su tutte le corse extraurbane che transitano nel centro abitato di Ostuni le seguenti variazioni di percorso:

CORSE IN ARRIVO DA CAROVIGNO CON DIREZIONE CISTERNINO

Regolare percorso sino a strada Provinciale Carovigno – Ostuni, via San Giovanni Bosco, via De Laurentis, via Silletti, viale dello Sport, inversione, via D. Cirignola, via degli Emigranti, via Aldo Moro, svolta a sinistra in direzione Cisternino.

CORSE IN ARRIVO DA CAROVIGNO CON DIREZIONE FASANO

Regolare percorso sino a strada Provinciale Carovigno – Ostuni, via San Giovanni Bosco, via De Laurentis, via Silletti, viale dello Sport, inversione, via D. Cirignola, via degli Emigranti, via Aldo Moro, svolta a destra su via Rodio, via La Panoramica, svolta a sinistra su corso Giuseppe Mazzini in direzione Fasano.

CORSE DA OSTUNI IN DIREZIONE MARTINA FRANCA

Viale dello Sport, inversione, via D. Cirignola, via degli Emigranti, via Aldo Moro, inversione, via Aldo Moro, svolta a destra su strada Provinciale per Martina Franca.

CORSE DA OSTUNI IN DIREZIONE SAN MICHELE SALENTINO

Via Aldo Moro, via degli Emigranti, via D. Cirignola, via Avv. Palma, viale dello Sport, inversione, alla rotatoria svolta a destra in direzione San Michele Salentino.

CORSE IN ARRIVO DA CISTERNINO CON DIREZIONE CAROVIGNO

Regolare percorso sino a via Aldo Moro, via degli Emigranti, via D. Cirignola, via Avv. Palma, viale dello Sport, inversione, via Silletti, via De Laurentis, svolta a destra e prosegue per Carovigno.

CORSE IN ARRIVO DA FASANO CON DIREZIONE CAROVIGNO

Regolare percorso sino a corso Mazzini, via La Panoramica, via Rodio, via Aldo Moro, via degli Emigranti, via D. Cirignola, via Avv. Palma, viale dello Sport, inversione, via Silletti, via De Laurentis, svolta a destra e prosegue per Carovigno.

CORSE IN ARRIVO DA MARTINA FRANCA PER OSTUNI

Regolare percorso sino a strada Provinciale per Martina Franca, svolta a destra su via degli Emigranti, via D. Cirignola, via Avv. Palma, viale dello Sport, inversione, via D. Cirignola, via degli Emigranti, via Aldo Moro.

CORSE IN ARRIVO DA SAN MICHELE SALENTINO PER OSTUNI

Regolare percorso sino a strada Provinciale per San Michele Salentino, svolta a destra su via Avv. Palma, viale dello Sport, inversione, via D. Cirignola, via degli Emigranti, via Aldo Moro.

Sulla base di tale rimodulazione dei percorsi, pertanto, le fermate di piazza Italia, via Fogazzaro e via Rodio (Cristo Re) devono considerarsi soppresse. Verranno istituite, invece, due fermate in via D. Cirignola (in entrambe le direzioni) e due fermate in via Rodio (in entrambe le direzioni) nei pressi della Biblioteca comunale.