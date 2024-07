La STP Brindisi informa i clienti che le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA hanno aderito alla manifestazione nazionale di sciopero di 4 ore prevista per il giorno 18 luglio 2024.

L’astensione dal lavoro sarà articolata come segue: dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

In conformità con il regolamento aziendale (art. 1 comma 2 della L.146/90 e dell’accordo nazionale del 07.02.91) e la delibera n°18/138 del 23.04.2018 della Commissione di Garanzia, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

I servizi urbani ed extraurbani da e per le zone industriali (Z.I.) di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a ciclo continuo;

Le corse di corrispondenza per i pendolari delle zone industriali;

Tutti i servizi nelle fasce orarie di garanzia:

Dalle ore 06:00 alle ore 09:00

Dalle ore 12:00 alle ore 15:00

Nella giornata indicata e nell’orario sopra specificato, con esclusione dei servizi sopra menzionati, potranno verificarsi interruzioni dei servizi urbani ed extraurbani.

STP consiglia alla clientela di organizzarsi per tempo e di considerare possibili ritardi o cancellazioni delle corse non coperte dalle fasce orarie di garanzia. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, invitiamo a consultare i canali di comunicazione ufficiali dell’azienda.