Prosegue l’impegno della STP nelle azioni di contrasto all’evasione del pagamento dei titoli di viaggio. Iniziative mirate sono state poste in essere, in particolare, sulle linee estive maggiormente attenzionate in seguito a frequenti episodi di vandalismo. Azioni realizzate in collaborazione con personale specializzato della società affidataria del servizio di vigilanza aziendale e che hanno prodotto risultati apprezzabili attestati dall’incremento dei viaggiatori paganti che, nel caso della linea stagionale San Pietro Vernotico/Cellino San Marco/Torre San Gennaro, è stato pari all’85% rispetto ad analogo periodo dell’anno precedente.

La Presidente della STP avv. Alessandra Cursi esprime soddisfazione per tali risultati “che danno ragione alle azioni concrete avviate a contrasto dell’evasione tariffaria e fortemente volute da questa Amministrazione a tutela della equità nei confronti dei viaggiatori onesti, e a garanzia della sicurezza personale e del patrimonio aziendale” assicurando che sarà messo in campo “ogni sforzo ed iniziativa possibile per combattere questo sgradevole e purtroppo radicato fenomeno della cui rilevanza e portata siamo ben consapevoli”.

L’avv. Cursi afferma, inoltre. che l’efficace impiego a bordo degli autobus delle guardie giurate, previsto appositamente dalla normativa regionale e già utilizzato dalla STP negli anni passati, ha rappresentato un positivo esempio di sinergia e collaborazione tra gli uffici aziendali e le professionalità assicurate dalla società di vigilanza affidataria del servizio.

La Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Prefetto Luigi Carnevale ed il Questore Giampietro Lionetti per il costante supporto assicurato durante la stagione estiva attraverso la presenza puntuale di uomini della Polizia di Stato a tutela del personale della Stp e degli utenti del trasporto pubblico nei collegamenti più a rischio.