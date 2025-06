Le stelle della Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola continuano a brillare nel firmamento artistico nazionale tra titoli italiani e ottimi piazzamenti nelle categorie di appartenenza.

Le atlete brindisine, reduci dal Campionato Italiano Anmb della due giorni dell’1 e 2 giugno scorsi, tenutosi a Lecce, si sono nuovamente distinte portando a casa ben 3 medaglie d’oro che valgono il titolo nazionale, 2 medaglie d’argento, una di bronzo, piazzando inoltre 8 danzatrici nelle semifinali di categoria e 6 agoniste in finale; tutto questo tenendo presente che il meeting nazionale ha richiamato centinaia di partecipanti provenienti da ogni parte dello stivale.

Ad aggiudicarsi il primato nazionale, che vale quindi il titolo di Campionessa Italiana 2025, Arianna Fischetto nella categoria 8/9 anni nella Combinata Latin Style classe B e Campionessa Italiana 2025 nella categoria 6/9 anni in tutti i balli in classe Unificata

Gradino più alto del podio e titolo di Campionessa Italiana 2025 Sara Mingolla nella categoria 19/34 anni classe A per la Combinata Latin Style classe A e Vice Campionessa Italiana nella Over 16 Unificata.

A un passo dal podio e titolo di Vicecampionessa Italiana 2025 per Rebecca Pupino nella categoria 14/15 anni Combinata Latin Style classe B e terzo posto nel Paso Doble in classe unificata.

Le altre atlete finaliste della Asd Studio Dance Brindisi sono (in ordine alfabetico): Nicole Colonghi 7.a classificata su 40 atlete nella categoria 8/9 anni classe D, Carlotta De Blasi 4.a Classificata su 40 atlete nella categoria 8/9 anni classe D, Noemi Nasta 8.a classificata nella categoria Combinata Latin Style su 30 atlete nella categoria 14/15 anni classe C, Aurora Niccoli 8.a classificata nella categoria 8/9 anni classe C, Jasmine Papa 5.a classificata su 60 atlete nella categoria 10/11 anni classe D e Ludovica Tedesco 5.a classificata su 11 atlete nella categoria 4/7 anni classe D.

Hanno invece raggiunto la semifinale Ludovica Carriero, Elisa Ciardo, Arianna Giglio, Diletta Manca, Myriam Malvoni, Sofia Musimeci, Melissa Pignatelli e Noemi Tateo.

A fronte di una importante prova portata a casa, subito un’altra in arrivo. A questo proposito un grosso “in bocca al lupo” alle atlete che parteciperanno ai Campionati Italiani di Categoria della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali in programma dal 5 al 13 Luglio presso la fiera di Rimini.

“Stiamo lavorando ormai da diversi anni – dichiara la maestra Laura Zicola – per raggiungere il massimo della qualità, ed il successo delle atlete della Studio Dance Brindisi è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Più che orgogliosa delle mie atlete e del lavoro che svolgono ogni giorno con tanta dedizione. Il percorso è lungo e difficile ma quando il successo arriva su più atlete la felicità è triplicata e possiamo affermare di essere una realtà ormai consolidata e testata sul territorio di Brindisi e ci impegneremo a tenere sempre in alto il nome della nostra città in Italia e anche all’estero!”

ASD Studio Dance Brindisi