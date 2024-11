Incetta di premi e riconoscimenti per gli spettacoli targati Katharà, andati in scena per il cartellone 2023/2024 allestito di concerto con il Comune di Fasano e il Teatro Pubblico Pugliese.

Fasanesi le compagnie, il GAT “Peppino Mancini” e SenzaConfine, pugliesi gli attori che dopo aver debuttato sul palco di casa del Teatro Sociale adesso riscuotono successo in tutta Italia ricevendo consensi e applausi a scena aperta, sugellati da riconoscimenti a festival a rassegne di caratura nazionale.

Il 7 marzo (con replica l’8) debuttava “Stasera Ovulo” monologo di Carlotta Clerici, interpretato da Marianna Mariano, diretto da Mimmo Capozzi e prodotto dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini”. La pièce, che ha emozionato e divertito il pubblico locale, è stata replicata il 31 luglio al Palazzo Baronale di Collepasso (LE) nella 3ª rassegna teatrale “Storie a Palazzo” organizzata dalla compagnia Calandra e dal Comune di Collepasso.

Prestigiosa la partecipazione al 77° Festival Nazionale d’Arte Drammatica GAD Amici della Prosa di Pesaro, il più longevo festival nazionale di teatro amatoriale. L’esibizione ha avuto luogo giovedì 17 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro, la giuria ha riconosciuto al GAT “Peppino Mancini” il premio per il Miglior Trailer e a Marianna Mariano la nomination come miglior interprete femminile della rassegna. In programma per il 2025 la partecipazione al festival “Città di Carosino” al Teatro Comunale.

Sull’onda di questi successi, anche la compagnia SenzaConfine ha raccolto e sta raccogliendo tantissime soddisfazioni per tutta la Penisola. “InVIOLAta”, scritto e diretto da David Marzi e Teresa Cecere e con Maria Barnaba, Sandra Di Gennaro e Ilena Sibilio, dopo aver debuttato il 20 marzo 2024 al Teatro Sociale (con repliche diurne per le scuole il 21 e 22) ha dato il via al suo tour:

• 23 marzo a Lecce – Masseria Tagliatelle

• 22 aprile – Teatro Don Bosco, Brindisi

• 3 maggio – Teatro San Lorenzo, Mandello del Lario (LC)

• 4 maggio – Teatro Invito, Lecco

• 10-12-14 Luglio – Teatro Lo Spazio Roma – Festival Idee nello Spazio (Vincitore del premio miglior spettacolo e premio gradimento del pubblico)

• 2 settembre – Auditorium Comunale Oliveto Citra (Sa) | Sele Teatro Fest (Vincitore del premio miglior regia a Teresa Cecere e David Marzi)

• 12 Ottobre – Teatro San Matteo di Piacenza | Rassegna Corteggiando (1° posto)

• 19 ottobre – Teatro Civico Chivasso (TO)

• 26 ottobre – Teatro Giovanni Testori – Forlì

Un percorso di successo quello della compagnia SenzaConfine che continuerà ancora per il 2024 e fino al 2025 con date a Roma, Milano, Carosino (TA), Alberobello (BA) e Martina Franca (TA).

A chiudere la rassegna Katharà dell’anno 2024, “Nunca Mas” di Gerry Moio per la regia di Mimmo Capozzi e prodotto dal GAT “Peppino Mancini” sulla base di una ricerca storiografica curata da Nuccia Sansonetti.

Il cast, composto da Danilo Angiolino, Ketty Loconte, Alessandro Leogrande, Federica Colucci e Gerry Moio, ha debuttato al Teatro Sociale il 23 maggio (con replica il 24) ed è stato selezionato tra i migliori spettacoli pugliesi al Premio Scena.0, organizzato dalla FITA Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) conseguendo i seguenti premi:

– Miglior attore non protagonista ad Alessandro Leogrande

– Premio speciale della giuria per il Teatro di denuncia

– Premio FITA (spettacolo più votato dalle compagnie in concorso)

Lo spettacolo è in finale al Premio Marubium 2024 ed è stato rappresentato il 25 ottobre al Cine Teatro Impero di Maruggio (TA). Altre repliche sono in programma per il 2025 nel cartellone del Teatro Civile del Comune di Fasano e riservato agli istituti scolastici locali.

Produzioni vincenti di talenti locali che continuano a contraddistinguersi in giro per l’Italia, sottolineando l’importante lavoro svolto da Katharà nella promozione e diffusione della cultura.

Il cartellone 2025 verrà reso noto nei prossimi giorni e non risparmierà gli appassionati di altre entusiasmanti proposte.

