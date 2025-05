Successo di partecipazione ieri sera a Tuturano per lo svolgimento della 25^ edizione del corteo storico del “Torneo della civetta”, organizzata dalla Pro-Loco e patrocinata dagli enti locali. Anche quest’anno la rievocazione storica, che affonda le radici nella cultura e nelle tradizioni di questa terra, ha visto impegnati centinaia di figuranti ed ha richiamato la presenza di tanti visitatori provenienti dagli altri quartieri di Brindisi e dai comuni limitrofi.

Ospiti della serata Mauro Pulpito (che ha vestito i panni del Conte Goffredo di Conversano) e Maria Di Filippo (che ha interpretato la Contessa Sichelgaita), oltre all’attrazione principale del Torneo Antonio Lumi Bonura, in arte “Drago Bianco”, performer e artista del fuoco di caratura internazionale. Il tutto, in aggiunta a sbandieratori, musici ed artisti di strada che hanno attraversato le strade principali del borgo per poi radunarsi nel cuore del centro abitato. Una rievocazione storica che conferma il fatto che Tuturano ha una propria identità che si tramanda nei secoli.

La manifestazione rievoca la donazione del casale di Tuturano alle monache benedettine di Brindisi da parte del Conte Goffredo di Conversano. Il tutto risale al 1097. I figuranti vestono rigorosamente abiti d’epoca medievale e questo dimostra l’attenzione con cui anche qui si lavora per esaltare la storia ed il ruolo di primo piano che questa comunità aveva sin da quell’epoca. Uno sforzo che la Pro Loco di Tuturano, presieduta da Italo Guadalupi, profonde ogni anno.