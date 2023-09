Giovedì 28 settembre 2023 si è tenuto con successo il meeting dedicato alla Responsabilità Civile degli Operatori Turistici presso la Casa della Musica di Ostuni. L’evento ha registrato un’ottima partecipazione di operatori dell’extralberghiero del Comune di Ostuni, tra cui le case vacanza, i bed and breakfast, gli alloggi per le vacanze, le camere in affitto e gli agriturismi.

L’incontro è stato introdotto dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ostuni, Laura Greco, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ha ringraziato gli organizzatori per questa iniziativa volta a promuovere la consapevolezza nella gestione turistica. Successivamente, ha preso la parola il Presidente Provinciale della Confesercenti, Michele Piccirillo, il quale ha spiegato le ragioni che hanno motivato il coinvolgimento dell’Agenzia Generale delle Assicurazioni Generali per tutelare gli esercenti delle attività ricettive presenti nel territorio.

L’incontro è stato condotto dall’avvocato Francesco Bianco, esperto nel settore, che ha trattato temi di rilevanza cruciale, tra cui il Codice del Turismo e i rischi legati alla responsabilità civile in relazione alle proprietà, agli ospiti e ai terzi. Durante la sessione, si è approfondito il calcolo della responsabilità civile, considerando la capacità ricettiva delle unità abitative private, nonché gli spazi interni, le aree esterne e gli impianti pertinenziali.

Gli operatori dell’extralberghiero hanno avuto l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali per prevenire eventuali imprevisti legati alla responsabilità civile, migliorando così la gestione delle loro attività. La sessione di domande e risposte ha favorito un significativo scambio di informazioni, contribuendo al miglioramento delle pratiche nel settore turistico.

Il meeting sulla Responsabilità Civile degli Operatori Turistici a Ostuni ha confermato il suo successo nell’offrire formazione e consapevolezza ai professionisti del settore extralberghiero. Gli operatori potranno ora affrontare con maggiore sicurezza le sfide legate alla responsabilità civile, garantendo un’accoglienza turistica sicura e di alta qualità.

Confesercenti Ostuni