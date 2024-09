Con il ritiro premi dei numeri vincenti della sottoscrizione volontaria in questi giorni, si conclude l’iter della Festa de l’Unità – Carovigno 2024.

È certamente positivo il bilancio tracciato sui tre giorni di Festa de l’Unità organizzata in Piazza a Carovigno dal Circolo cittadino, gli scorsi 30, 31 agosto e 01 settembre.

Il successo di Sul sentiero di Berlinguer a quarant’anni dalla scomparsa dell’amato leader politico, tanto da un punto di vista politico, quanto da un punto di vista organizzativo, ha rappresentato un momento di analisi e rilancio per il Circolo cittadino delle democratiche e dei democratici.

La presenza nella giornata di apertura della Festa dell’Europarlamentare Antonio Decaro e della Presidente della Giunta Regionale Pugliese Loredana Capone, assieme alla Segretaria GD Puglia Claudia Caputo e al Segretario PD Provincia di Brindisi Francesco Rogoli, ha testimoniato un inequivocabile messaggio di attenzione e di impegno di tutto il PD fin dai massimi livelli di rappresentanza a questo territorio.

Da rimarcare l’importanza dei dibattiti delle tre serate durante i quali sono stati affrontati temi cruciali per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio.

Significativa rilevanza ha avuto il dibattito riguardante la raccolta firme contro l’Autonomia differenziata a cura del comitato cittadino (PD, M5S, IV, SI, Associazioni Culturali il Ponte e Liberi di, CGIL e UIL), La lezione attuale di Moro e Berlinguer un’appassionata riflessione storica nonché’ particolarmente attuale e il partecipato dibattito riguardante il futuro dell’agricoltura nel Salento, che ha avuto l’onere di mettere assieme per la prima volta associazioni di categoria e movimento degli agricoltori.

Importante discussione che ha colto con entusiasmo la proposta del PD cittadino dell’istituzione dello sportello dell’agricoltore. Una vera e propria rete di professionisti che possa guidare ed assistere gli agricoltori con giusti strumenti e supporto quotidiano per le

attività agricole.

“Orgoglioso della capacità organizzativa e di mobilitazione dimostrata dal nostro Circolo in questa occasione, non posso non ringraziare le volontarie e i volontari della Festa che hanno permesso che tutto ciò accadesse. Un gruppo coeso e appassionato che ha dedicato in modo del tutto volontario più di un mese di impegno senza sosta. Chiudo ringraziando le attività commerciali di Carovigno, gli sponsor, i fantasmagorici gruppi musicali che si sono esibiti e tutti i miei concittadini, per come hanno accolto questo evento e per il sostegno incredibile che ci hanno saputo dimostrare in questa importante occasione” ha dichiarato il Segretario PD cittadino Luigi Bennardi.

La festa è stata completamente autofinanziata attraverso la vendita di 3999 biglietti della sottoscrizione volontaria a premi, un modo per noi, di riaffermare forme di sostegno democratico, popolare e trasparente alla politica, finalizzato alla costruzione di momenti di

partecipazione e confronto.

Circolo Enrico Berlinguer

Partito Democratico – Carovigno (BR)