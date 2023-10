Per consentire l’avanzamento delle attività finalizzate alla riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi -Lecce, sono necessarie modifiche temporanee alla viabilità, lungo la SS613 “Brindisi-Lecce”, in corrispondenza del territorio comunale di Brindisi.

Nel dettaglio, per lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza, nel tratto compreso tra il km 1,400 ed il km 3,500, sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Bari ed istituita la circolazione con doppio senso di marcia lungo la carreggiata in direzione Brindisi con un limite della velocità di 40km/h.

Queste fasi di lavoro sono attive da oggi e si concluderanno il prossimo 4 dicembre 2023.



Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.