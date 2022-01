Si è svolto, presso Tenuta Moreno, Mesagne e con possibilità di collegamento da remoto, il workshop “Lo sviluppo della supply chain sostenibile”, organizzato da Confindustria Brindisi ed Eni.

Ai saluti del Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis e del responsabile dello stabilimento Versalis di Brindisi, Luca Piludu, sono seguiti gli interventi di Giuseppe Maiellare, Responsabile Associazioni Territoriali Confindustriali e Supporto Relazioni con Confindustria, Giulia Manzoni, Responsabile Support Functions Qualification Eni; Giovanni Polizzi, Responsabile Energy Evolution Qualification Eni; Francesco Fabbri, Responsabile Vendor Development Eni.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli aspetti salienti della strategia di medio lungo termine di Eni. In tale contesto è stato evidenziato il ruolo fondamentale dei fornitori nel percorso di transizione energetica. Le capacità di rinnovamento della cultura d’impresa e di innovazione sono requisiti fondamentali di cui le aziende fornitrici devono dotarsi per cogliere le opportunità di trasformazione utili a migliorare la propria competitività sul mercato.

A tal fine sono state presentate le iniziative e gli strumenti messi a disposizione da Eni per coinvolgere e supportare le imprese in un percorso di crescita sostenibile. Particolare approfondimento è stato dedicato alla piattaforma Open-es, aperta a tutte le aziende che intendono impegnarsi a migliorare su aspetti economici, ambientali e sociali, in coerenza con gli obiettivi SDGs, e alProgramma “Basket Bond Energia Sostenibile” ideato per supportare lo sviluppo sostenibile della supply chain (www.elite-network.com/it/energia-sostenibile)

Per le imprese interessate a lavorare con Eni è stato inoltre rappresentato il processo di onboarding dei nuovi fornitori sul portale eniSpace nonché gli ambiti ed i requisiti che sono oggetto di approfondimento nelle fasi di autocandidatura e, eventualmente, di qualifica.