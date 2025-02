Si è svolto questa mattina (venerdì 7 febbraio), presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, il tavolo sulla legge relativa alla continuità territoriale per l’aeroporto del Salento.

All’incontro erano presenti i sindaci di Brindisi e Lecce, Giuseppe Marchionna e Adriana Poli Bortone, oltre agli assessori regionali Debora Ciliento (Trasporti) e Alessandro Delli Noci (Sviluppo economico). Per Aeroporti di Puglia ha partecipato il direttore generale Marco Catamerò. Presenti anche i deputati Antonio Maria Gabellone (Fratelli d’Italia), Salvatore Andrea Trevisi e Patty L’Abbate (Movimento 5 Stelle), il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, nonché i rappresentanti delle province di Taranto e Lecce, rispettivamente il vice presidente Goffredo Lo Muzio e il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Paolo Greco. Ha partecipato inoltre il consigliere regionale Alessandro Leoci e il vice presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Franco Gentile.

L’emendamento alla legge di bilancio, proposto da Caroppo e D’Attis, prevede compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui voli di linea da e per l’aeroporto di Brindisi verso alcuni dei principali scali nazionali. Questo meccanismo, affidato a vettori selezionati tramite gara d’appalto europea, consentirebbe un aumento del numero di voli e una riduzione delle tariffe. Il Governo ha già stanziato 5 milioni di euro per i prossimi tre anni, ma è necessario un cofinanziamento da parte della Regione Puglia.

Il dibattito si è svolto in un clima di confronto aperto. Da una parte, i sindaci e i deputati del centrodestra (ad eccezione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle), dall’altra, i rappresentanti della Regione, amministrata dal centrosinistra. L’obiettivo comune è trovare una strategia condivisa per sfruttare al meglio questa opportunità.

L’assessore Ciliento ha spiegato che la Regione ha già richiesto la convocazione di una conferenza dei servizi. Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto nelle ultime ore, chiedendo uno studio di approfondimento per verificare la compatibilità della legge con il regolamento europeo.

L’assessore Delli Noci ha sottolineato l’importanza di definire le modalità della gara per l’assegnazione della continuità territoriale, valutando se un’eventuale esclusività del servizio possa risultare vantaggiosa per il territorio. “Dobbiamo sviluppare strumenti adeguati per incrementare il numero di passeggeri. Se la continuità territoriale rappresenta la soluzione migliore, la Regione è pronta a fare la sua parte”, ha dichiarato Delli Noci.

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo di La Puglia Domani, ha espresso il suo pieno sostegno alla misura della continuità territoriale, sottolineando la necessità di un cofinanziamento regionale per garantire risorse adeguate. Pagliaro ha evidenziato le disparità tra gli aeroporti di Bari e Brindisi in termini di voli disponibili e costi, criticando le politiche di gestione di Aeroporti di Puglia. Ha inoltre rilanciato la proposta di una gestione autonoma dello scalo salentino attraverso una nuova società, Aeroporti del Salento, per garantire una maggiore equità e sviluppo.

Il consigliere regionale Alessandro Leoci, capogruppo di Con alla Regione Puglia, ha ribadito l’importanza della continuità territoriale come strumento strategico per il territorio. Leoci ha sottolineato la necessità di potenziare gli scali esistenti e migliorare i collegamenti con l’aeroporto di Brindisi, evidenziando l’impegno della Regione per sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo.

Infine, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha dichiarato che la continuità territoriale deve garantire un aumento dei voli, con orari più agevoli e tariffe accessibili, per migliorare la connettività e favorire lo sviluppo del territorio.