Domenica 28 gennaio si sono tenuti, a Brindisi, gli Esami per il passaggio di grado.

Gli atleti della società brindisina hanno sostenuto, tutti con esito positivo, le prove pratiche e teoriche per acquisire il livello superiore.

La commissione d’esame era composta dai tecnici della Metropolitan Karate Brindisi Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel, dai Tecnici della Shingitai Taranto Basile Daniele e Simonetti Sara, e da De Donno Giuseppe della Revolution Karate di Latiano.

Al termine della manifestazione, sponsorizzata dal CSI/Enel, sono stati esposti i programmi sociali e agonistici per il 2024, sottolineando soprattutto la partecipazione in Azzurro, con la Nazionale Giovanile FIJLKAM (unica Federazione riconosciuta dal CONI e dal CIO) di Sergi Francesco ai Campionati Europei che si svolgeranno a Tablisi , in Giorgia, il prossimo 9/10/11 febbraio.

Sergi rappresenterà l’Italia per la sua categoria cercando di difendere, o addirittura migliorare, il Titolo di Vice Campione Europeo 2023.

L’impegno dello Staff Tecnico della società di Karate brindisina, realtà presente sul territorio da oltre 25 anni, continua senza sosta a offrire ai giovani un punto fermo e sicuro dove scaricare le loro ansie e controllare le loro paure, dove canalizzare le loro energie, per imparare ad affrontare la vita in modo migliore.

La Metropolitan tiene i suoi corsi di Arti Marziali per bambini/e, ragazzi/e e adulti, a Brindisi in via Bozzano 5 presso la “New Phisiodinamic”.

I corsi sono rigorosamente tenuti da Tecnici Federali Specializzati riconosciuti dal CONI con esperienza trentennale sia in ottica agonistica che amatoriale.