Dopo essere state rinviate di una settimana a causa della pioggia, oggi sono state disputate le gare della prima giornata dei campionati provinciali studenteschi di Corsa Campestre.

Centinaia di ragazzi e ragazze hanno raggiunto da tutta la provincia il campo “Città di Brindisi”, realizzato tre anni fa in un terreno confiscato alla Sacra Corona Unita e gestito dal CAG del Quartiere Paradiso.

Erano presenti Giacomo Leone, fiduciario della Fidal Puglia e della maratona di New York, ed il campione di fondo Ottavio Andriani.

Erano 40 anni che i campionati studenteschi di corsa campestre non si svolgevano nel capoluogo di provincia. A sottolinearlo l’assessore comunale allo sport Oreste Pinto: “Riportare dopo tanto tempo la manifestazione nel capoluogo di provincia, e farlo in un luogo cosi significativo, ha un valore enorme per la nostra città. È stata un’emozione indescrivibile vederlo animato dall’enorme entusiasmo dei ragazzi giunti da tutti i comuni della Provincia. E lo sarà anche domani, nella seconda giornata, quando gareggeranno altri 365 giovanissimi”.

Pinto ha voluto ringraziare “tutti coloro che sono impegnati nella complessa organizzazione dell’evento, in particolar modo, gli atleti dell’ASD MFR BRINDISI, i responsabili di “Sport e Salute” e della Fidal Regionale e Provinciale, i dirigenti ed i docenti del MIUR, lo staff del Cag Paradiso e le maestranze di Brindisi Multiservizi ed Ecotecnica”.

Oggi si sono svolte 4 gare: Allievi, Allieve, Juniores Maschili e Juniores Femminili. Questi i primi cinque per ogni categoria.

Allievi:

1) Berdychevskyi Ivan (Calò – Francavilla)

2) Fumarola Vincenzo (Fermi Monticelli – Brindisi)

3) Errico Ivan (Giorgi – Brindisi)

4) Lafuenti Alessio (Fermi Monticelli – Brindisi)

5) Palazzo Davide (Giorgi – Brindisi)

Allieve:

1) Andriani Asia (Lilla – Francavilla)

2) Murati Klara (Don Punzi – Cisternino)

3) Jovin Diana (Da Vinci – Fasano)

4) De Leonardis Virginia (Da Vinci – Fasano)

5) Tanzariello Elena (Maiorana – Brindisi)

Juniores Maschili

1) Palazzo Matteo (Giorgi – Brindisi)

2) Galetta Emanuele (Agostinelli – Ceglie M.ca)

3) Centonze Nicola (Fermi Monticelli – Brindisi)

4) Capuano Andrea (Ribezzo – Francavilla)

5) Guadalupi Gabriele (Giorgi – Brindisi)

Juniores Femminili

1) Piscopiello Marianna (Marzolla Leo Simone Durano – Brindisi)

2) Donno Nicole (Palumbo – Brindisi)

3) Massaro Giulia (Marzolla Leo Simone Durano – Brindisi)

4) Civilla Elisa (Fermi Monticelli – Brindisi)

5) Chiloiro Letizia (Marzolla Leo Simone Durano – Brindisi)