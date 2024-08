Un appuntamento diventato consuetudine, un momento imperdibile nella programmazione di Teatro Madre: all’alba (h.4.30) del 15 agosto, al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, Rachele Andrioli & Coro a Coro

Ancestrale, potente, emozionante: all’alba di giovedì 15 agosto, in un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura, quando Aurora apre il giorno sorgendo dal mare proprio di fronte al pubblico dell’Anfiteatro del Parco di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, Rachele Andrioli & Coro a Coro daranno vita ad un live di rara bellezza.

Coro a Coro è un piccolo argine in cui la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce. Un impasto al femminile di voci, cultura e svago che, attraverso il canto, narrano storie antiche ed attuali di un mondo in continuo cambiamento. Un attraversamento di tempo e spazio per affermare l’identità di donne che condividono il quotidiano, e che cercano al contempo di emanare un sentimento di sorellanza volto all’inclusione, la celebrazione, il rito e la cura attraverso la voce, diventando così protagoniste di produzioni culturali che mirano oltre l’orizzonte ordinario.

Il progetto – nato come laboratorio di canto – è ideato e diretto da Rachele Andrioli, una delle più originali interpreti della nuova musica salentina, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana con Leuca, suo esordio solista.

Biglietto unico concerto all’alba: 13 euro. Inizio concerto h. 4.30.

Prenotazioni – anche via whatsapp – al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Il Festival continua, giovedì 16 agosto (h. 21), con il ritorno a Teatro Madre Festival del grande Giuseppe Scoditti in “Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa. Tutto quello che avrei voluto dire a Sorrentino e che non ho mai osato dirgli”. Passando dal cinema raccontato a quello rappresentato, dalla stand-up comedy al teatro fisico, dal monologo serio a quello surreale, la storia si dipana con una meravigliosa libertà e leggerezza espressiva, regalando ad ogni momento sorprese narrative e deflagrazioni comiche di grande intelligenza scenica. Si racconta con esilarante precisione di un provino realmente accaduto e finito ‘male’, del mondo dello spettacolo, con le sue ossessioni e i suoi paradossi, per arrivare gradualmente e felicemente a dire della forza dei sogni e della difficoltà, soprattutto per le nuove generazioni, di realizzarli.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

