Continuano gli appuntamenti della IV edizione di Teatro Madre Festival a Ostuni. Cinque saranno gli spettacoli di Teatro Madre dedicati al pubblico adulto. Primo appuntamento martedì 20 luglio, con le ipnotiche coreografie aeree di ResExtensa Dance Company ed Elisa Barruchieri, reduce dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina, che porterà per la prima volta la danza a Teatro Madre con lo spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci.

Nel tentativo di descrivere l’esperienza artistica, e non solo, del più grande e inarrivabile genio di tutti i tempi, “voleremo” nel mondo di Leonardo attraversando la sua produzione, i suoi pensieri, le sue domande.

Una lettura teatralizzata in voce e danza, a terra e in aria, al servizio dell’appassionato stupore per il mondo che Leonardo nutriva, sempre.

Biglietti e informazioni

COSTO BIGLIETTI

Teatro per adulti: euro 10.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Orario rappresentazioni

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15, ad esclusione del Concerto all’alba – il cui inizio è previsto per le ore 05.15 – e dello special event del 10 agosto (inizio h. 10), si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, allestito e attrezzato per assicurare il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria per i lavoratori e per il pubblico. A tal fine, è stato ridotto il numero dei posti per ciascun spettacolo, con un ingresso limitato a 150 spettatori con posto assegnato. I posti a sedere saranno assegnati in ordine di prenotazione, assicurando la distanza sociale di 1 mt, ad eccezione dei congiunti.

