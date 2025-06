Sono partiti in questi giorni i primi interventi straordinari di pulizia lungo la Litoranea Nord di Brindisi.

Operatori e mezzi sono entrati in azione nelle ore notturne per garantire una pulizia radicale delle aree libere, in particolare nei tratti che ospitavano l’ex Lido Poste, l’ex Lido Finanza e l’ex Lido Provincia.

Nel frattempo, tutti i lidi privati sono stati dotati di cassonetti da 1100 litri per la raccolta differenziata, mentre sulle spiagge libere sono stati installati appositi cestoni da 130 litri.

Teknoservice, la società incaricata del servizio di igiene urbana, ha dimostrato tempestività e attenzione verso le esigenze del territorio. A seguito delle segnalazioni emerse anche sulla stampa locale, ha effettuato un intervento straordinario di pulizia anche presso il Lido Cala Materdomini, sebbene non rientrasse nei programmi iniziali.