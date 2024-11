Sabato scorso a Martina Franca, si è svolto il 1° Torneo Regionale valido per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 2024. Il Tennistavolo Brindisi si è presentata con ben tre mini atleti Under 11 alla loro primissima esperienza agonistica: *Liu Yixuan Leonardo*, *Nocioni Alberto* e *Nocioni Alessio*. Molto buone le prestazioni dei ns. ragazzi che hanno dato il massimo per superare i gironi di qualificazione. Si è subito messo in evidenza *Alberto* che ha superato con un perentorio 3-0 tutti gli avversari del proprio girone accedendo alle semifinali e conquistando un importante terzo posto. I punti ottenuti in questo e nei prossimi tornei, serviranno a “staccare il pass” per poter partecipare ai campionati italiani di categoria.

Buoni anche gli apprezzamenti da parte degli osservatori regionali che hanno elogiato il lavoro svolto in palestra dai ns. tecnici e questo ci sprona a proseguire per questa strada.

COMUNICATO STAMPA TENNISTAVOLO BRINDISI