E’ il 04 febbraio 2024 il via del secondo concentramento della serie C femminile del Tennistavolo Brindisi. Gli incontri si disputeranno c/o l’ Istituto Comprensivo in via Nettario di Casole ad Otranto alle ore 10.00 su tavoli BUTTERFLY modello Octet 25 e palline Tibhar 40+ SYNTT NG*** (Plastic with seam)

Il “quartetto rosa” è composto dalle giovani Francesca Longo e Francesca Taveri ben affiancate da Myriam Quarta e dal capitano Marilù Palmieri, in panchina a studiare le strategie giuste per battere le avversarie ci sarà Doriano Orfano noto nel mondo del pongismo brindisino e regionale.

Come trasmesso dal Comitato Regionale Puglia la tabella relativa ai posti assegnati a ciascun Comitato Regionale per l’ammissione al Concentramento in sede unica, valido per la promozione in Serie B Femminile 2024-2025 – art. 2.4.6 del Regolamento a Squadre (parte specifica).

Le gare si svolgeranno in data 11 e 12 maggio 2024 presso il Palatennistavolo di Terni. Alla Puglia sono assegnati 2 posti.

Accederanno al concentramento in sede unica, valido per la promozione in Serie B Femminile 2024/2025, le squadre classificate al primo posto del girone A e B al termine del Campionato di Serie C Femminile 2023/2024.

La posta in palio è alta – afferma il coach Doriano Orfano – ecco perché in questi giorni abbiamo intensificato gli allenamenti – abbiamo inserito nelle sedute di allenamento esercizi che migliorano la resistenza, e affinato maggiormente la tecnica – siamo consapevoli – aggiunge il nostro tecnico Marilù Palmieri – che se vogliamo vincere dobbiamo prepararci ancora di più alla competizione e come dice il ns. presidente Cosimo Montanaro, dobbiamo assumere ancora di più la mentalità “Sisu” dove la cosa fondamentale è non darsi mai per vinti, in questo sport non vince chi è il più forte, ma chi non si arrende mai.

Alle nostre ragazze che incontreranno prima il Lecce e poi il Taranto auguriamo un grande in bocca al lupo.

COMUNICATO STAMPA TENNISTAVOLO BRINDISI