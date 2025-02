Crediamo sia necessario e doveroso fare delle precisazioni su quanto sta emergendo nelle discussioni generate dalla presentazione della nostra mozione riguardante il test antidroga, cui vorremmo si sottoponessero volontariamente i consiglieri comunali in carica e la giunta.

Nelle nostre intenzioni tale mozione deve essere una base di partenza per aprire un dialogo all’interno di tutte le forze politiche, siano esse di maggioranza e/o opposizione, ed è quindi aperta a qualsiasi suggerimento e miglioramento della stessa.

D’altronde provvedimenti simili sono stati già adottati in diverse città italiane quali Parma, Napoli, Perugia, Pavia, Pescara, Treviso, Terni, solo per citarne alcune.

Siamo mortificati nel leggere dichiarazioni tendenziose e fallaci di alcuni esponenti politici in quanto la nostra è un’iniziativa politica di civiltà e progresso e mai avremmo ipotizzato ed utilizzato un argomento così importante per risolvere le beghe interne alla politica.

Chi la strumentalizza parlando di resa dei conti all’interno della maggioranza è evidentemente a conoscenza di fatti e situazioni che noi ignoriamo.

La nostra cultura e la nostra politica è sempre stata chiara e trasparente e non ha mai avuto bisogno di sotterfugi o di messaggi velati, tant’ è vero che, con altrettanta trasparenza, 7 militanti della Casa dei Moderati, con diversi incarichi di partito o istituzionali, hanno ritenuto opportuno querelare chi, in modo poco civile e poco corretto, ha offeso la dignità e l’immagine del movimento, nel rispetto dei ruoli della

politica e delle leggi.