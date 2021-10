Un autunno in cammino con le attività proposte da Cooperativa Thalassia nel programma …!

Quattro weekend dedicati alla scoperta, ognuno legato ad un tema portante, in itinere nei luoghi che vanno dalla Valle D’Itria all’Alto Salento, con escursioni, visite guidate, bike tours e attività dedicate ai più piccoli in collaborazione con tanti amici che amano raccontare e raccontarsi!

Autunno, Migrazioni, Il filo dell’Olio e Dai Mostri ai Santi saranno i temi che guideranno ogni fine settimana, alternando attività escursionistiche, laboratori e bike tours in esplorazione di un territorio che va dalla Riserva di Torre Guaceto ai centri storici di Ostuni, Mesagne, Carovigno e Brindisi, fino a toccare l’agro di Ceglie Messapica ed il Parco Dune Costiere.

Un cammino condiviso che vede in rete diverse realtà, accomunate dalla voglia di Raccontare ed esplorare, ognuna a suo modo , un territorio tanto vario quanto ricco:

Madera Bike Tours e Transumanza – unconventional routes ci condurranno nella libertà della bicicletta, Gaia Environtmental tours e Thalassia guideranno i cammini in natura e giocheranno con la natura in laboratori tematici per bambini, mentre sarà affidato ad Ar.Tur il racconto dei luoghi storici.

Ogni appuntamento sarà un cammino di scoperta, che ci permetterà di vivere in piano un ottobre pugliese all’insegna del respiro all’aria aperta, sempre accompagnati da Guide Turistiche e Guide ambientali escursionistiche certificate.

Ogni attività è soggetta a prenotazione obbligatoria contattando il numero +39 331 927 75 79, anche via whatsapp.

E’ possibile richiedere il calendario delle attività contattando la segreteria oppure consultando la pagina facebook THALASSIA COOP.

… ’ !

A questi link è possibile visionare foto e video delle nostre esperienze.

https://photos.app.goo.gl/oA1TG1RLsyoNTMng7

Per tutte le informazioni e le prenotazioni, sono a disposizione i contatti di segreteria della Cooperativa Thalassia:

Tel: 331/9277579,

MAIL: info@cooperativathalassia.it,

Facebook: Thalassia Coop

Instagram: Thalassia Cooperativa

Cooperativa Thalassia