“La Giunta regionale ha approvato un provvedimento con cui la scadenza dei certificati di esenzione per reddito (rilasciati a seguito di autocertificazione), fissata per il 31 marzo 2021, è stata prorogata al 30 aprile 2021 (ovviamente se permangono le condizioni di status e di reddito autocertificate).

Il tutto, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi allo scopo di evitare affollamenti presso gli uffici distrettuali delle Asl.

In questo modo è stata fornita una risposta immediata ai tanti cittadini che avevano evidenziato difficoltà a provvedere in tempo utile al rinnovo di tali certificati di esenzione”.

Lo scrive in una nota Mauro Vizzino, presidente della Commissione sanità della Regione Puglia.