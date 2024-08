La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della giovane ala/pivot brindisina Tommaso Guadalupi #19, classe 2006, proveniente dalla Valtur Brindisi dove è cresciuto cestisticamente a partire dal minibasket.

L’ingaggio di Guadalupi ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB: Tommaso, già aggregato al gruppo della prima squadra, sarà anche protagonista con i colori biancoblu nel campionato U19 DNG, seguendo gli insegnamenti di coach Laghezza..

Protagonista in tutte le competizioni giovanili con la canotta della Happy Casa Brindisi, ha conquistato le finali U14 a Porto San Giorgio prima della convocazione al concentramento della Nazionale Italiana.

Nel 2022 a Parma partecipa al Basket Project Tournament e viene premiato quale MVP della manifestazione.

Una data da ricordare per Tommaso è il 05 novembre 2023 quando sul parquet del PalaPentassuglia fa il suo esordio nella massima serie contro i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, segnando il suo primo canestro tra i grandi mettendo a referto tre punti che hanno fatto esplodere il pubblico di casa.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Tommaso il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.