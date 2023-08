Tappa finale per il viaggio nel tempo e nello spazio di Topolino: il re dei fumetti sbarca, zaino in spalla, nei porti antichi di Egnazia e Brindisi, per concludere con un auspicato lieto fine, l’avventura cominciata lo scorso 26 aprile.

Frutto di una collaborazione tra il Ministero della Cultura, Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato generale e la casa editrice Panini, l’avvincente traversata condurrà Topolino e i suoi amici lungo i due tracciati della via Appia, l’antica stradava che collega Roma a Brindisi, candidata nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Proprio in occasione dell’uscita in edicola dell’ultimo episodio del fumetto in cinque puntate “Topolino e la via della storia” edito dalla Panini Comics, quando il topo più famoso al mondo nel suo salto temporale più importante, giungerà a Brindisi, Venosa ed Egnazia, martedì 29 agosto alle ore 17.30, presso il Museo Archeologico “G. Andreassi” di Egnazia si svolgerà un incontro aperto al pubblico dal titolo “Raccontiamo una storia”.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Museo e del Parco archeologico, Fabio Galeandro, e del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, sarà presentata la candidatura UNESCO a cura di Angela Maria Ferroni, coordinatrice del progetto e del Comitato scientifico istituito dal Ministero per la candidatura.

Laura Acampora, membro del Comitato scientifico, illustrerà le azioni di promozione avviate dal MiC. Verrà poi proiettato il documentario “REGINA VIARUM. La Via Appia nella storia”, realizzato da RAI cultura in collaborazione con il MiC, in occasione della candidatura.

Giuseppe Ceraudo, membro del Comitato scientifico di candidatura e docente Unisalento, e Francesco Artibani, sceneggiatore del fumetto “Topolino e la Via della Storia”, ci parleranno della collaborazione con il MiC a sostegno della candidatura e della storia in cinque episodi, un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la via Appia Antica di Topolino e dei suoi amici che, nel quinto ed ultimo episodio, faranno tappa nei porti antichi di Egnazia e Brindisi.

L’iniziativa si concluderà con una visita guidata al Museo e al Parco Archeologico a cura del Personale del Museo.

Con l’occasione il Museo e il Parco resteranno aperti fino alle ore 24,00 e sarà garantito un servizio di visita guidata a tariffa agevolata alle ore 21,30 su prenotazione online sul sito Aditus Culture: https://tinyurl.com/ticket-museo-egnazia

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Museo: tel. 080/4829056

Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.