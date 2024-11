Torna a vestire la maglia biancazzurra a distanza di pochi mesi dai saluti l’attaccante Ignazio Battista, già protagonista a Fasano dalla stagione 2021/22 alla scorsa, 2023/24, tre campionati nei quali il fantasista tarantino, utilizzabile sia come esterno offensivo che come seconda punta, ha realizzato 22 reti e 12 assist in 102 presenze tra Serie D e Coppa Italia. Nella prima parte dell’attuale torneo, Battista ha giocato ad Ischia, collezionando 10 presenze, condite da 3 reti e 2 assist, ed è un ritorno particolarmente voluto dalla società di via Salvo d’Acquisto e dall’intera piazza, visto l’ottimo ricordo lasciato al Vito Curlo.

“Avevo promesso a luglio che non sarebbe stato un addio, ma un arrivederci – dichiara l’atleta, disponibile già per l’impegno casalingo di domenica contro la Virtus Francavilla – e sono molto contento che si sia concretizzato presto il mio ritorno. Tutti i tifosi sanno che ho dato e darò sempre tutto per questi colori, così come io ed i miei compagni sappiamo quanto sia fondamentale il loro supporto sugli spalti e quanto sia determinante la loro presenza costante. Ci vediamo quanto prima in campo, Forza Fasano!”.