Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la manifestazione del Maggio Salentino giunta all’ottava edizione. Rinviato a settembre per l’emergenza sanitaria, il territorio salentino non rinuncia a un appuntamento ormai consolidato in un ricco programma con oltre quaranta eventi e manifestazioni di cultura, natura, arte e spettacolo che animeranno le province di Brindisi, Lecce e Taranto dal 2 settembre all’8 ottobre.

Organizzata dall’Associazione per il Paesaggio e i Centri Storici del Salento e dall’Università del Salento, l’edizione 2021 ha visto consolidato il contributo di enti pubblici, tra cui le città di Brindisi e Lecce – che patrocinano l’iniziativa – e della Grecìa Salentina, di enti culturali e di formazione, di numerose associazioni culturali che operano sul territorio e della Banca Popolare Pugliese, sponsor unico del Maggio Salentino 2021. Un cartellone culturale che guarda anche al benessere sociale, con il sostegno del Maggio Salentino a Tria Corda per il Polo Pediatrico del Salento.

Appuntamenti da non perdere cui partecipare in piena sicurezza e da seguire, settimana per settimana, sui profili Facebook e Instagram del Maggio Salentino (MAGGIO SALENTINO & MAGGIOSALENTINO_).