Torna la “Settimana della Scienza” per la sua terza edizione dal 9 al 12 dicembre 2024. Quattro giornate interamente dedicate al mondo della scienza e agli indirizzi di studio. Il Morvillo Falcone vanta, tra le uniche 3 scuole su territorio nazionale, dell’innovativa formula del 4+2

Alla settimana della scienza parteciperanno esperti del mondo accademico dell’Università del Salento ( Prof. Maurizio Martino, Referente del corso di studi in Ottica e Optometria, Dott. Marco Sponziello, docente di Geografia Economica e Dott. Riccardo Zappatore, Dottorando in “Regulation Management and Law of Public Sector Organizations”) esperti inviati da ASL Brindisi (Dott.ssa Adelina Usai, Responsabile Coordinamento Dirigenza Professioni Sanitarie e Dott. Giuseppe Durante, Direttore Unità Operativa Oculistica e Dott.ssa Costanza Putignano, Odontoiatra specialista ambulatoriale) esperti ITS (Dott. Giuseppe Nigro per MITI e Dott.ssa Milena Rizzo per Biotech For Life), operatori del settore (Dott.ssa Stefania Cardellicchio, Responsabile sede di Lecce Accademia Sitam, Dott. Davide Diurisi, CEO MITO, Luxury International Business Consulting, Dott. Antonio Caliolo, medico dentista, Dott. Marco Carrino, Odontoiatra, Dott.ssa Arianna De Matteis, titolare dell’ottica De Matteis e Annamaria Francavilla per Idea Sposa) e docenti del Morvillo Falcone ( Proff. Silvia Mocavero, Emanuela Vitale, Roberta De Tommaso, Teresa Mastrangelo e Valter Bonavita)

Grande attesa per il collegamento previsto per giovedì 11 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, durante il quale interverranno da remoto il Dott. Maurizio Adamo Chiappa, Direttore Generale del DGTVET, il Dott. Giuseppe Silipo, Direttore Generale dell’USR Puglia e la Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, Dirigente USR Puglia – Ambito Territoriale della provincia di Brindisi.

L’evento è organizzato in collaborazione con ASL Brindisi Puglia Salute, Università del Salento, Accademia delle Belle Arti di Lecce, CNA, Confartigianato Brindisi, Confindustria Brindisi, MITI IST Academy Moda, ITS Biotech For Life, Talenti Agenzia per il lavoro, Generazione Lavoro, Associazione Laureati in Ottica e Optometria, SITAMLECCE Accademy, WOO MITO Luxury International Business Consuilting, Idea Sposa, ARNIA Coop, RAITEX, Hydrokinesis centro di fisioterapia e Idrochinesi e HAVANA SAN di Conte Leda