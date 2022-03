Le Uova di Pasqua dell’AIL tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Dopo due anni di “stop forzato”, saranno in piazza anche a Brindisi ed in provincia le Uova di Pasqua dell’AIL venerdì 1, sabato e domenica 3 Aprile pv.

“Anche quest’anno – dice Carla Sergio, presidente dell’AIL Brindisi – siamo riusciti a portare nelle piazze, nelle scuole e nelle vostre case il simbolo della campagna AIL di Pasqua: l’uovo di cioccolato. Accanto ad esso fanno la loro comparsa le nostre piantine aromatiche, accompagnate dal simpatico pulcino portaovetti. Abbiamo deciso di sostenere non solo il nostro reparto di Ematologia, ma anche gli ospedali delle zone colpite dalla guerra. Ogni uovo che porterete nelle vostre case, infatti, aiuterà tanti pazienti ucraini a sopravvivere in mezzo a tanto dolore. Grazie per il vostro sostegno !”

Il personale medico del reparto di Ematologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi ringrazia amici, soci e sostenitori dell’AIL Brindisi per le ultime donazioni ed al tempo stesso invita a rilanciare. “Il sostegno dell’AIL Brindisi – afferma il dottor Domenico Pastore, primario dell’UOC di Ematologia – è fondamentale per la ricerca, ma lo è anche per le cure e l’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfoma e mieloma e per i trapianti di midollo osseo, pertanto vi chiediamo ancora una volta di starci vicini con un gesto d’amore”.

Queste le piazze coinvolte nell’iniziativa nell’intera provincia di Brindisi:

(Piazza Vittoria) – 1, 2 e 3 Aprile

(Corso Vittorio Emanuele) – 3 Aprile

. (Largo San Rocco e Presidio Ospedaliero) 1, 2 e 3 Aprile

(Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 3 Aprile

(Piazza Umberto I) – 3 Aprile

(Piazza Ciaia) – 3 Aprile

. (Piazza M.llo Dimitri) – 1, 2 e 3 Aprile

(Piazza Umberto I e Piazza Capitano D’Ippolito) 1, 2 e 3 Aprile

(Piazza Italia – c/o Istituto Pessina) – 2 Aprlle

. (Piazza Marconi) – 3 Aprile

. . (Presso Chiesa SS Angeli Custodi) – 3 Aprile

. (Piazza Giovanni Paolo II) – 3 Aprile

. (Piazza Umberto) – 3 Aprile

(Piazza Regina Margherita) – 1, 2 e 3 Aprile

(Via XX Settembre – c/o Chiesa di San Vincenzo De Paoli) – 3 Aprile

