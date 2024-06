Un servizio bellissimo sull’emittente internazionale Rai Italia che ha avuto una eco incredibile. Un servizio giornalistico di Emanuela Romano sulla riserva di Torre Guaceto, della durata di quattro minuti, ha fatto letteralmente il giro del pianeta.

Rai Italia è il canale della Rai per il mondo (ex Rai International), si vede in tutti i continenti nell’orario che cambia a seconda del fuso. Negli Stati Uniti e Canada va in onda ad esempio il pomeriggio alle 17.30. Rai Italia conta 20 milioni di abbonati e circa 100 milioni di telespettatori.

“È un grande onore per Torre Guaceto rappresentare attraverso questo prestigioso canale Rai, le meraviglie pugliesi nel mondo, – sottolinea Rocky Malatesta presidente del Consorzio di gestione della riserva – dopo la diffusione di questo speciale abbiamo ricevuto tante attestazioni di stima e complimenti da cittadini residenti in tantissimi paesi stranieri. Un contributo di bellezza, visibilità e felice accoglienza da parte nostra proprio durante i giorni che precedono il G7 targato Puglia, che speriamo possa generare sviluppo sostenibile e pace incondizionata”.

In Italia Rai Italia si può guardare su Rai Play, dove ci sono tutte le puntate del programma. Rai Italia fa parte della Direzione Rai Offerta Estero diretta da Fabrizio Ferragni. La trasmissione è realizzata in convenzione con il Ministero degli Esteri e la Presidenza del Consiglio.

Il video https://youtu.be/nkQGN4lToEw

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO