Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto comunica che in previsione dell’imminente apertura del lido presso la spiaggia di Punta Penna Grossa e relativo parcheggio a servizio della Riserva, a far data da oggi, 17 giugno e sino alle ore 24:00 del 20 giugno pv, la società Adecco SpA ricerca e seleziona le figure professionali da assumere per i seguenti ruoli: assistente spiaggia, assistente ai bagnanti, barista aiuto banconiere, capo barista, aiuto parcheggio e cassiere parcheggio.

La candidatura per ogni singola posizione può essere inoltrata ai seguenti link:

ASSISTENTE SPIAGGIA: https://www.adecco.it/offerta/assistente-spiaggia-operai-generici?ID=7dc2b930-5435-405e-9b4a-4757997acc81

ASSISTENTE AI BAGNANTI: https://www.adecco.it/offerta/assistente-bagnanti-vigilanza-sicurezza-guardie-giurate?ID=3df89c3c-c0ee-44b9-b08d-7ed1c0e006d8

BARISTA/AIUTO BANCONIERE: https://www.adecco.it/offerta/barista-aiuto-banconiere-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=bc3315b0-6a26-4e3a-b557-e1fd0a4ac727

CAPO BARISTA: https://www.adecco.it/offerta/capo-barista-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=fc714f02-eddc-4978-a7b5-209f975511ac

AIUTO PARCHEGGIO: https://www.adecco.it/offerta/aiuto-parcheggio-vigilanza-sicurezza-guardie-giurate?ID=fd7b19e0-3e2b-48c3-892d-9eb5a8283260

CASSIERE PARCHEGGIO: https://www.adecco.it/offerta/cassiere-parcheggio-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=6a62cb16-4e08-4ac4-b61e-733ba77cb62f

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO