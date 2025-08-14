Momenti di tensione nella serata di mercoledì 13 agosto a Torre San Gennaro, marina del Comune di Torchiarolo, dove un uomo di 35 anni è stato accoltellato nei pressi del vialetto alberato che conduce alla marina di Lido Presepe. La vittima, secondo i testimoni, è stata trovata riversa a terra con più ferite da arma da taglio e coperta di sangue, a pochi metri dalle docce pubbliche e da una paninoteca ambulante affollata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il giovane è stato medicato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi.

Le ferite riportate non sono risultate tali da metterne in pericolo la vita, ma nel corso della notte sono stati eseguiti accertamenti clinici per verificare se siano stati coinvolti organi vitali.

Sul luogo del ferimento sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Torchiarolo e della compagnia di Brindisi. Il movente resta incerto: si valuta se l’aggressione possa essere legata a un tentativo di rapina, a motivi connessi al lavoro della vittima in un market di Lido Presepe, a questioni di natura privata o, ancora, a regolamento di conti negli ambienti malavitosi.

Gli investigatori stanno ascoltando l’aggredito e possibili testimoni, e sono alla ricerca di impianti di videosorveglianza nella zona per acquisire filmati utili all’identificazione degli autori. L’obiettivo è stringere il cerchio in tempi rapidi e dare una risposta a un episodio consumatosi davanti a decine di persone, in una marina gremita di turisti e residenti.