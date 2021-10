Domenica 10 ottobre 2021 Tourism4all verrà presentato da cooperativa Serapia anche al Traiana Bed&bike, Albergabici e centro visite del Parco dune costiere.

Tourism4all è un progetto finanziato dal Programma Interreg CBC Italy – Croatia, che ha il fine di garantire una maggiore qualità e accessibilità dell’offerta turistica. La fruizione lenta della Via Francigena nei territori dei comuni di Fasano e Ostuni diventa così più accessibile grazie a nuovi servizi turistici promossi da operatori locali e finanziati dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Tra le attività finanziate nell’ambito di #Tourism4all per la Via Francigena c’è anche #OLIVEculture4all, idea della cooperativa Serapia risultata prima in graduatoria.

Obiettivo di questo progetto è rendere più accessibile ai disabili motori alcuni itinerari sulla cultura dell’olio del Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo con partenza dall’Albergabici, già #disabledfriendlyhotel.

Qui si è allestita una mostra fotografica su 10 meravigliosi frantoi ipogei presenti sul tratto fasanese e ostunese della via Francigena del Sud e purtroppo scarsamente accessibili ai disabili motori per le loro intrinseche barriere architettoniche oppure perché semplicemente non aperti al pubblico.

Attraverso la mappa di Google map presente al link https://www.traianabedebike.com/tourism4all.html ci si potrà muovere lungo l’itinerario consigliato e ricevere altre e numerose informazioni, storiche e logistiche anche sull’itinerario letterario, quello dei frantoi e delle masserie da Egnazia a Ostuni.

L’appuntamento quindi con OliveCulture4all è Domenica, 10 ottobre 2021 alle ore 10,00 presso l’Albergabici, Casa Cantoniera Anas di Montalbano di Fasano, da cui, dopo la visita al tour virtuale, partiremo per un piccolo tour guidato fino al Dolmen. Al rientro, l’esperienza si concluderà con una degustazione di Olii EVO della cooperativa Agricola Montalbanese. La PARTECIPAZIONE è GRATUITA. PRENOTAZIOE OBBLIGATORIA. POSTI LIMITATI

Info ITINERARIO

✔️ Percorso: 2 km

✔️ Durata: 2 H

✔️ Difficoltà: T (turistica)

✔️ Fondo: asfalto, sterrato

COME RAGGIUNGERCI: Raduno ore 10:00 presso L’Albergabici – Centro Visite del Parco Regionale delle Dune Costiere  https://goo.gl/maps/MkmCx6sBDN41NpS37

INFO E PRENOTAZIONI 328 6474719 (Marialucrezia) – 3922907113 (Albergabici) ⚠Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima

*OliveCulture4all è un’idea progettuale della Cooperativa Serapia nell’ambito del progetto Tourism4all finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014/2020 di cui il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia è partner.

In caso di pioggia, l’evento sarà organizzato all’interno delle sale dell’Albergabici – Centro Visite del Parco Regionale delle Dune Costiere, in rispetto delle normative anti Covid-19