Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.35, si è verificato un tragico incidente stradale in via Caduti di via Fani, nel rione Sant’Elia a Brindisi. La vittima è un giovane di 20 anni, M.C., che ha perso la vita a seguito di un violento impatto mentre viaggiava in sella al suo scooter TMax.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, all’altezza della rotatoria che conduce al parco commerciale BrinPark, in direzione della strada statale 7 per Taranto. Dopo aver sbandato, lo scooter è finito contro il cordolo che delimita la carreggiata, causando il drammatico schianto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118. Per oltre quindici minuti hanno tentato di rianimare il giovane, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto.

I carabinieri della compagnia di Brindisi hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Lo scooter, come da prassi in questi casi, è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Si esclude, al momento, il coinvolgimento di altri veicoli.

Il corpo del 20enne è stato ritrovato a circa 10 metri dal punto in cui ha perso il controllo del mezzo. Anche i familiari della vittima, sconvolti dalla tragedia, sono giunti sul luogo dell’incidente subito dopo aver appreso la notizia.

Le indagini proseguono per capire con esattezza le cause che hanno portato al tragico epilogo, ma la comunità di Brindisi piange un’altra giovane vita spezzata troppo presto.