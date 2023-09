Una tragica notizia ha scosso questa mattina la tranquillità delle campagne tra Francavilla Fontana e Oria, nella provincia di Brindisi. Franco D’Amone, 68 anni, uomo noto per la sua presenza sui social media e i suoi video divertenti su TikTok, è stato ucciso dallo shock anafilattico causato dalla puntura delle api.

Il corpo di D’Amone si è subito coperto di bubboni, chiara testimonianza delle ferite causate dalle punture di api. La reazione allergica è stata fatale, e nulla hanno potuto fare i sanitari del 118, chiamati d’urgenza da un passante che è stato allertato dalla stessa vittima.

L’uomo era ancora in vita quando i soccorsi hanno tempestivamente raggiunto il luogo dell’incidente ma le sue condizioni di salute si sono rapidamente deteriorate, e poco dopo è sopraggiunto il collasso cardiocircolatorio.

La salma di Franco D’Amone è stata restituita alla sua famiglia per la sepoltura.

La tragedia ha lasciato una comunità intera in lutto.

Franco D’Amone era conosciuto non solo per la sua presenza sui social media ma anche per il suo spirito goliardico che aveva portato gioia a molti attraverso i suoi video.

La notizia della sua morte ha suscitato una grande ondata di tristezza tra i suoi fan e seguaci. La sua memoria vivrà attraverso i suoi video e il suo impatto positivo sulla comunità online.

