Claudio Petrachi, 57 anni, è deceduto stamani per le conseguenze della caduta dall’impalcatura mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione all’interno del cortile di un’abitazione privata.

Nell’incidente è stato coinvolto anche il proprietario dell’immobile che è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Non versa in pericolo di vita.

E’ accaduto poco dopo le 9.00, in Via Fontana, a San Pancrazio Salentino.

Sul luogo si sono recati immediatamente i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino ed il personale dello Spesal.

Dichiara Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi: “Ancora una morte sul lavoro, ancora una tragedia in un cantiere edile dove oggi ha perso la vita il 57enne Claudio Petrachi, originario di Squinzano ma residente a San Pancrazio Salentino, caduto da una impalcatura dove stava operando. Inoltre, risulta ferito il proprietario dell’abitazione privata in cui si compivano i lavori. Salgono così a 53 i morti sul lavoro in Puglia; una mattanza continua anche nel nostro territorio, alla quale però bisogna mettere fine.”

Solazzo esprime “solidarietà e vicinanza alla famiglia Petrachi” e nel mentre ricorda l’analogo incidente mortale di fine settembre scorso a Mesagne, rilancia l’ennesimo forte appello “agli enti preposti affinché intervengano energicamente, applicando leggi e norme già esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al Governo perché renda esigibili gli impegni assunti, meno di un mese fa, con le Organizzazioni sindacali, circa l’accelerazione per l’assunzione già programmata di duemilatrecento nuovi ispettori del lavoro.”

Conclude Solazzo: “I tavoli nazionali regionali e territoriali, dove come sindacato siamo impegnati a realizzare e definire protocolli più incisivi, applicabili e verificabili per la sicurezza sul lavoro, sono solo una parte della soluzione se poi mancano azioni concrete, consequenziali, cioè severi controlli e pesanti penalizzazioni.”