Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 24 anni originario di Busto Arsizio (Varese). Il drammatico sinistro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3:30, in via Basento, il lungomare di Torre Santa Sabina, rinomata località marina nel comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, il giovane si trovava seduto sui sedili posteriori di una Opel Corsa in compagnia di alcuni amici, tutti residenti in Lombardia e in vacanza in Puglia. Durante il tragitto, per cause ancora da accertare, la portiera posteriore del veicolo si sarebbe improvvisamente aperta, proiettando il ragazzo fuori dall’abitacolo. Il violento impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo, all’arrivo del personale del 118, non c’era già più nulla da fare. Il giovane è deceduto sul colpo, sotto gli occhi attoniti degli amici che viaggiavano con lui.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto a sequestrare il veicolo, come disposto dal pubblico ministero di turno del Tribunale di Brindisi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli amici della vittima sono stati ascoltati dai militari per cercare di ricostruire i momenti che hanno preceduto la tragedia.

La salma del giovane è stata trasferita al cimitero di Ostuni, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici.