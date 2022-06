Un uomo di 56 anni e la figlia di 26 anni sono deceduti per le conseguenze di un terribile incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sull’autostrada A14, nei pressi del casello di San Severo.

I due provenivano da Milano e la loro auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura ed è finita in un canale di scolo delle acque che lambisce la carreggiata.

I Vigili del Fuoco accorsi sul posto hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere, ma la ragazza era già morta mentre il padre è deceduto oco dopo al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stato trasportato in elisoccorso.