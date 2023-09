Un tragico incidente ha portato alla morte di Ivan Lenzoni, un uomo di 49 anni, noto per il suo passato nel mondo del basket.

L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, in agro di Carovigno.

Secondo le prime informazioni, Ivan Lenzoni avrebbe perso il controllo della sua auto per motivi ancora da determinare, finendo la corsa su un terreno adiacente alla carreggiata. Dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, è stato trasferito all’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici hanno cercato per diverse ore di trattare i gravi traumi subiti. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi del personale medico, Ivan Lenzoni ha perso la vita.

I carabinieri intervenuti sulla scena dell’incidente hanno raccolto prove e informazioni per stabilire le cause precise dell’accaduto.

La comunità locale è addolorata dalla perdita di Ivan Lenzoni, ricordato con affetto per il suo coinvolgimento nel mondo del basket. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da amici e conoscenti, tutti profondamente colpiti da questa tragica perdita.