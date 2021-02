“Chiederò io al Ministro Giorgetti, dopo che ha ascoltato Emiliano, che sulla Transizione energetica i problemi della Puglia siano discussi complessivamente. Il Ministro certamente saprà già, nonostante Emiliano, che non ci si può limitare alla drammatica situazione di Taranto senza considerare ciò che Brindisi ha rappresentato e rappresenta in campo energetico ed il tributo che paga da decenni in campo ambientale. Taranto e Brindisi insieme possono essere hub energetico e industriale di riferimento per tutto il Paese”.

Lo afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (F.I.) dopo l’incontro che il Ministro dello Sviluppo Economico ha avuto con il Presidente della Regione Puglia Emiliano sulla vicenda ex Ilva di Taranto.

“Attraverso la delegazione di ministri di Forza Italia – conclude D’Attis – chiederò un incontro a Giorgetti, anche in qualità di parlamentare di maggioranza, per descrivere il nostro punto di vista sulla situazione in Puglia e sui gravissimi errori di valutazione che sono stati commessi, spesso con la complicità di una Regione Puglia che ha dimenticato i problemi del comparto energetico brindisino, chiamato a fronteggiare la fase di transizione senza alcun ombrello in termini economici ed occupazionali”.