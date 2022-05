Il nuovo romanzo dell’autrice brindisina Clara Nubile è un viaggio da Londra a Bombay.

Si svolge fra queste due città il filo che lega le vite di Julianna, in polacco, la “devota di Giove” e Abad, in arabo “eternità”, i protagonisti del racconto. L’universo è in ogni nome. Un colpo di fulmine al rallentatore che unisce due diverse solitudini e due mondi, l’Occidente e l’Islam radicale.

Da un lato i vincoli della tradizione, dall’altro l’impetuoso, umano bisogno d’amore. Dall’incontro in un internet cafè nei pomeriggi incerti della loro giovinezza fino a ritrovarsi, dopo essersi persi, a distanza di anni e qualche vita. Una geografia emotiva scritta con linguaggio musicale.

La scrittura di Clara Nubile traccia linee d’acquerello, trasformando tutto ciò che tocca in storie uniche e straordinarie.

Clara Nubile, nata nel 1974, è scrittrice e traduttrice editoriale. Ha conseguito la laurea in Traduzione presso l’Università di Bologna. Ha vissuto in Europa e in India, dove si è occupata di gender & writing, cani di strada e tramonti.

E’ tornata a vivere al sud, a Brindisi, dove traduce e scrive. Fra le sue traduzioni in italiano si segnalano: “Vita di Pi” di Yann Martel, “Hotel Everest” di Allan Sealy, “Drugstore Cowboy” di James Fogle, “La donna che mangiava poesie” (2019) di Zdravka Evtimova e la raccolta di poesie “In altre parole, altri mondi” (2019) del poeta indiano Javed Akhtar.

Ha pubblicato i romanzi “Io ti attacco nel sangue” (2005), “Lupo” (2007), “Tu come tutto quello che tocchi” (2012). Si segnalano inoltre, le raccolte di racconti “Tabaccherie Orientali (2010), “Le febbri” (2017) e le raccolte di poesie “Squame” (2014) e “Gli imperfetti” (2019).

“Trascuranze” (Besa, 2022), è l’ ultimo romanzo scritto da Clara Nubile che racconta come si avariano i sentimenti quando le trascuranze prendono forma.

Venerdi 20 maggio, con inizio alle ore 19.00, Clara Nubile presenterà il suo nuovo libro “Trascuranze” presso la Caffetteria Letteraria Nervegna, in via Duomo a Brindisi.

Con l’autrice dialogheranno Teresa Nacci e Fabiana Lubelli.

