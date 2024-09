Con provvedimento proposto dall’Assessore ai Trasporti Cosimo Elmo, la Giunta Comunale di Brindisi ha approvato una delibera con cui si dà il via libera al trasporto alunni – per l’intero anno scolastico 2024/2025 – che risiedono nelle zone rurali non servite da mezzi del trasporto pubblico.

In questo modo, chiunque frequenti la scuola dell’obbligo (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) potrà frequentare le lezioni usufruendo del servizio messo a disposizione dal Comune di Brindisi.

Il trasporto alunni sarà effettuato con gli scuolabus elettrici acquistati dal Comune di Brindisi con i fondi del progetto “Tutti a bordo, andiamo a scuola!” finanziato con fondi ministeriali nell’ambito del “Programma sperimentale per la promozione del trasporto scolastico sostenibile”.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi. La tariffa, se dovuta, ammonta a 20 euro mensili e per il calcolo ci si dovrà attenere ai seguenti elementi:

1. Fascia – valore ISE sino a € 6.714,00 – esenzione;

2. Fascia – valore ISE compreso tra € 6.714,00 sino a € 9.296,00 – Ticket di € 20,00 su base mensile per tutti gli alunni di un nucleo familiare;

3. Fascia – valore ISE superiore a € 9.296,00 – Ticket di € 20,00 su base mensile ad alunno.

Il servizio sarà disponibile a partire da lunedì 16 settembre.