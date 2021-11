Il Comune di Brindisi, con decreto del Ministero per la Transizione ecologica, ha ottenuto un finanziamento di 472mila euro per il trasporto scolastico sostenibile; in particolare per l’acquisto di due scuolabus elettrici.

I percorsi individuati sono quelli per gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari al quartiere Commenda e Grazia Deledda al Paradiso. Ne usufruiranno gli studenti nella zona a nord-ovest di Brindisi attraverso due itinerari. Il primo tra contrada Montenegro e la strada provinciale 43 per Restinco, prosegue per strada vicinale Gonella, passa anche per Contrada Palmarini e termina in via Don Luigi Monza.

L’altro itinerario è quello che percorre le contrade Pilella, Giancola e Scuole Pie fino a via Giovanni Prati.

“Un altro importante finanziamento ottenuto dal nostro Comune – spiega l’assessore ai Trasporti Elena Tiziana Brigante – che sarà utilizzato per migliorare la vita dei nostri studenti e, al contempo, rappresenterà un elemento di sostenibilità ambientale fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti noi”.