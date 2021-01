I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per violazione degli obblighi di isolamento fiduciario di soggetto positivo al covid-19, danneggiamento aggravato e interruzione di servizio pubblico, tre cittadine di origini nigeriane di 22, 25 e 21 anni, domiciliate a Villa Castelli presso il progetto ministeriale denominato “Simproimi 202 PR1”, beneficiarie di protezione internazionale. In particolare, costoro, nonostante l’isolamento fiduciario per la positività al Covid–19, nei giorni 4, 5 e 19 dicembre 2020 hanno violato le prescrizioni uscendo dalle rispettive abitazioni. Inoltre, nei giorni 4 e 5 dicembre, non accettando l’isolamento, mediante calci e pugni hanno danneggiato la porta d’ingresso della sede della citata struttura di accoglienza e hanno impedito il regolare svolgimento del servizio agli operatori del progetto, ponendosi dinanzi al furgone aziendale, fatto oggetto di sputi e rendendo necessaria la sanificazione ad opera di una ditta specializzata, intervenuta sul posto.