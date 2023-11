Ultimi tre appuntamenti nell’ambito del Progetto “Il Benessere dell’Universo Femminile al di là degli Stereotipi di Genere, attraverso la valorizzazione delle Risorse, delle Competenze e delle Capacità del Femminile” inserito nel più ampio nel Progetto Futura. La Puglia per la Parità, frutto della sinergia tra Consiglio della Regione Puglia, Legami di Comunità, il Polo Biblio-Museale Regionale di Brindisi “Ribezzo”, con il Patrocinio della Provincia di Brindisi, su iniziativa della dott.ssa Gabriella Gravili, che da 23 anni opera in questa direzione.

Si inizierà con il Seminario “Relazioni Sane e Possibili”, centrato sulla Cultura del Rispetto del Diverso-da-Sé, per genere, razza, orientamento sessuale, ecc.., dove si farà il punto della situazione sulle Parità di Genere nel vivere quotidiano, privato, scolastico, professionale che sia, grazie agli interventi delle Professioniste esperte di settore presenti: la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, Avv.a M.E. Caputo, la Responsabile del Welfare della Provincia di Brindisi, Dott.ssa F. Prete, la Presidente delle Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Dott.ssa A.M. Calabrese, l’esperta in Educazione Affettiva e Sessuale, Dott.ssa G. Gravili.

L’incontro si terrà martedì 21 novembre 9.30, nella sede del Museo Archeologico Regionale “Ribezzo” in piazza Duomo, a Brindisi. Ad aprire l’evento, l’Arch. E. Mannozzi, Responsabile del Museo Ribezzo.

Seguirà un Cineforum, giovedì 30 novembre, a partire dalle ore 9.30, nell’Auditorium del Museo Ribezzo, con la proiezione di 2 pellicole italiane, centrate sul Cyberbullismo, il Revengeporn, e il Cybershaming, occasione questa per confrontarsi sui diritti del Femminile: dall’autodeterminazione, al Rispetto delle proprie scelte sentimentali, del proprio libero agire, quali il “poter interrompere una relazione” senza diventare vittima di minacce, ritorsioni che ledano la dignità personale e la sua integrità.

Al termine delle proiezioni si aprirà un dibattito ed uno spazio di domande-riposte, facilitato dalla Dott.ssa G. Gravili, esperta in Educazione Affettiva e Sessuale, dal Dott. W. Lombardi, Responsabile della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Brindisi, che focalizzerà l’attenzione degli Studenti sui rischi di un uso distorto del web e dei socials.

All’incontro sarà presente anche la Lia Caprera, Responsabile del Centro Antiviolenza Io Donna di Brindisi, che illustrerà alle persone presenti “chi, quando e il come” segnalare le varie forme di violenza maschile sulle donne.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà il laboratorio corporeo-emotivo “Il Cerchio delle Donne”, un viaggio emozionale guidato, attraverso una libera espressione corporea che aiuterà le presenti a entrare in contatto con gli Archetipi del femminile, per prenderne consapevolezza, armonizzarli tra di loro, dare spazio a quelli meno presenti nel quotidiano.

Il laboratorio sarà una preziosa occasione per le Donne presenti per rinforzare la propria consapevolezza e gestire la propria vita, personale professionale in linea con le proprie risorse interiori e le proprie specifiche “qualità essenziali”.

Il laboratorio, con accesso Gratuito e dietro prenotazione telefonica al 329 4486226 entro il 29 novembre, si terrà giovedì 30 novembre 2023, ore 18.15 al Parco Buscicchio, a Brindisi.