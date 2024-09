La semifinale del trofeo ‘Ferroluce’ viene vinta dalla Valtur Brindisi che continua a mostrare ottimi segnali di squadra battendo al Palazzetto “Atleti Azzurri d’Italia” di Romans d’Isonzo la Carpegna Prosciutto Pesaro con il punteggio di 85-82. Nonostante il poco minutaggio riservato ad Allen, costretto a fermarsi dopo cinque minuti di partita a causa di un colpo ricevuto durante uno scontro di gioco, la squadra biancoazzurra mette in mostra ottime soluzioni di squadra. MVP del match Mark Ogden autore di 22 punti, di cui 17 realizzati nel primo tempo.

Confermato il quintetto iniziale formato da Laquintana, Allen, De Vico, Ogden e Vildera. Partenza a buon ritmo per la Valtur che riesce a correre a campo aperto e andare a buon fine con la transizione offensiva guidata dagli esterni e conclusa a dovere dai lunghi (14-7 al 7’). Coach Bucchi ruota tutti gli uomini a propria disposizione chiamando in causa anche gli aggregati Arnaldo e Del Cadia mentre Pesaro impatta il punteggio a fine primo quarto a quota 16 punti. Calzavara aumenta i giri dell’attacco e a prendersi la scena è Ogden, mattatore del primo tempo con 17 punti a tabellino e autore del buzzer dalla distanza a fine primo tempo (43-35). Al rientro in campo la Valtur tocca anche il +13 in virtù della tripla realizzata da Arletti, scaturita da un’ottima circolazione di palla. La reazione di Pesaro non si fa attendere: Zanotti e Ahmed dimezzano il gap di svantaggio in un botta e risposta di valore sui due lati del campo (65-57 al 30’).

La squadra di coach Sacripanti produce il massimo sforzo al fine di rimettersi definitivamente a stretto contatto. Petrovic è un fattore a suon di triple dall’angolo, Imbrò riduce il distacco fino al -2 (84-82) a trenta secondi dal termine. Calzavara fa 1/2 dalla lunetta ma la tripla del possibile pareggio di Imbrò non va a buon fine decretando il finale 85-82.

Sabato 21 settembre la finalissima del torneo in programma alle ore 19:15 contro la vincente della sfida tra Cividale e Verona in diretta streaming su Antenna Sud Sport: https://www.antennasud.com/streaming-sport/.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 85-82 (16-16, 43-35, 65-57, 85-82)

VALTUR BRINDISI: Arnaldo 3, Buttiglione ne, Del Cadia 6, Laquintana 10, Arletti 14, Vildera 8, Ogden 22, De Vico 3, Radonjic 3 , Calzavara 16, Allen. Coach: Bucchi.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 13, Reginato ne, Maretto 3, Parrillo 4, Imbrò 13, De Laurentiis 5, King 11, Bucarelli 4, Zanotti 15, Ahmad 14. Coach: Sacripanti.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi