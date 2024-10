AUSER BRINDISI, unitamente a ERIDANO COOPERATIVA SOCIALE ed in collaborazione con l’ARMA DEI CARABINIERI, nell’ambito degli interventi comunitari tesi a promuovere il benessere sociale della popolazione anziana e l’invecchiamento attivo, per il prossimo Mercoledì 16 Ottobre alle ore 17,00 presso il bene confiscato “Preso Bene” sito in viale Commenda n. 160 a Brindisi, organizza un incontro di informazione e formazione sul tema delle “truffe agli anziani”.

A supporto dei partecipanti interverrà il Comandante della Compagnia di Brindisi Maggiore dei Carabinieri Pasquale PENNA che darà i consigli giusti per prevenire il fenomeno in crescita ed indicherà i comportamenti da adottare di fronte ad una presunta truffa.

L’iniziativa è aperta alla comunità e la partecipazione è libera e gratuita.