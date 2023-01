Cala il sipario sulla XIII edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi che ha celebrato il culmine dell’evento 2023 con la consegna del ricavato della raccolta fondi, destinata quest’anno al sostegno del progetto di vita dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo Di Noi”, gestito dalla Cooperativa Sociale “Eridano”.

Il contributo, che ammonta a € 4.200,00 è stato recapitato ai beneficiari nel corso di una suggestiva cerimonia di consegna svoltasi nella mattinata di venerdì 13 gennaio 2022 presso la sede della comunità “Eridano Dopo Di Noi”, con la partecipazione del Presidente della Cooperativa Sociale “Eridano” Francesco Parisi, di operatori e ospiti della struttura e dei responsabili del gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo”, di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso che firmano l’organizzazione della goliardata tutto cuore con “Puliamoilmarebrindisi” del Presidente Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo, “Uniti per lo Sport” Brindisi, con l’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e annoverano un gruppo organizzativo formato dai brindisini Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato e MariaGrazia Chiechi

Con il dato di 380 tuffatori iscritti (di cui 111 donne e 23 minori), l’edizione 2023 ha superato le più rosee aspettative e regalato alla tradizione momenti emozionanti che resteranno nella storia dell’appuntamento del primo giorno dell’anno brindisino. Numerose, tra l’altro, le richieste di iscrizione giunte da ogni parte d’Italia con gruppi di amici, familiari o comitive che hanno raggiunto appositamente la Conca per festeggiare il primo giorno dell’anno nuovo. E ancora, pochi minuti prima del salto nello specchio d’acqua brindisino, alle già pervenute adesioni internazionali di una coppia spagnola, una polacca e una russa, si sono aggiunte quelle di un belga e di una famiglia inglese e le consuete e numerose sottoscrizioni dell’ultimo momento.

A fare da cornice gli oltre 3500 spettatori presenti sul perimetro scoglioso della famosa insenatura costiera della litoranea nord brindisina che hanno potuto apprezzare dal vivo, soprattutto dal punto di vista scenografico, lo spettacolare sorvolo dell’aereo da turismo di “Volare in Salento”, Associazione Sportiva Dilettantistica del Presidente Diego Provinzano specializzata in voli panoramici condivisi, che ha immortalato dall’alto ed in diverse occasioni la “Conca” grazie alla macchina del fotografo Domenico Summa e una telecamera che hanno catturato suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento.

Inserito nel programma degli eventi natalizi 2023 “Brindisi Porto Natale”, il “TUFFO DI CAPODANNO” fregiato del Patrocinio Morale del Comune di Brindisi che le ha assegnato il brand ‘SEA Brindisi’, tra il 2009 ed il 2023, fatta eccezione per l’anno 2021 quando l’evento si è dovuto fermare a causa della pandemia, ha:

– raccolto fondi per oltre €42.000;

– iscritto 1963 tuffatori in totale;

– coinvolto iscritti da Cremona, Bologna, Roma, Parma, Siena, Viareggio, Vicenza, Verona, Milano, Torino, Teramo, Forlì, Modena e altre parti d’Italia;

– ospitato turisti da Gran Bretagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Svizzera, Albania, Croazia, Polonia, Stati Uniti, Canada, Cina e persino Australia.

SUMMER TIME – ANIMAZIONE & SPETTACOLO