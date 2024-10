Proseguono le iniziative organizzate dall’Associazione Culturale “Miglio 365”. Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 19:00, presso la sede dell’associazione (Via Pordenone n.8, Brindisi), si terrà un nuovo appuntamento nell’ambito del podcast “Caffè tra Amici”, durante il quale si discuterà di un tema di grande rilevanza: i tumori ginecologici.

All’evento interverranno:

Dott.ssa Francesca Incalza, medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia

Dott.ssa Tiziana Bovo, psicologa, psicoterapeuta e psiconcologa

L’incontro sarà moderato da Samuela Giove e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Associazione Miglio 365 Brindisi”, con la possibilità di seguirlo in differita sui canali social dell’associazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza sui tumori ginecologici, offrendo al pubblico l’opportunità di porre domande direttamente alle esperte presenti.

Per ulteriori informazioni, segui la pagina Facebook “Associazione Miglio 365 Brindisi”.

Associazione Miglio 365