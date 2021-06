E’ disponibile “Tutte quelle cose”, il nuovo singolo di Atomi (https://Atomi.lnk.to/TutteQuelleCose).

Atomi, duo pugliese (Francavilla Fontana con precisione) composto da Antonio Longo classe ’01, voce, e Cosimo Milone classe ‘99 alla chitarra. Si conoscono da circa 15 anni e con il passare degli anni hanno sempre avuto questa passione per la musica e pertanto hanno sempre suonato e cantato insieme.

Il progetto Atomi è nato circa 1 anno fa, quando alle 3 di notte in macchina hanno composto il loro singolo d’esordio: “Ognuno per le sue”. Il nome Atomi è nato inizialmente a caso ma successivamente, riflettendo bene però, in realtà è un mix di lettere contenute nei loro nomi ed è diventato loro per molti significati intrinseci che ci hanno trovato, Atomi è il nome perfetto.

Il brano parla di una storia d’amore autentica, in cui dopo una serie di eventi, si inizia pian piano a sgretolare ciò che legava il ragazzo e la ragazza. Il ragazzo cerca di ripercorrere, passo dopo passo, i vari momenti passati insieme, le canzoni cantate insieme a squarciagola, “tutte quelle cose” che avevano programmato di fare e incolpa sé stesso per non aver osato nel momento giusto.

“Si dice che in amore vince chi osa e la maggior parte delle volte, se non tutte, osare è il passo più giusto da compiere. A volte però, vieni sommerso da domande le cui risposte fondamentalmente sono scontate, ma non per te. Sei lì a cercare di trovare la risposta giusta, sei lì a capire se hai osato nel modo corretto, se hai osato abbastanza o addirittura sei lì a pensare a cosa sarebbe successo se non avessi osato proprio. I sentimenti sono armi a doppio taglio, perché devi trovare il verso giusto, devi trovare quella connessione che riesce a darti una risposta subito, senza nemmeno soffermarti a formulare la domanda.”

“sentimenti come bombe che teniamo in mano, dovrebbero disinnescarli siamo punto e a capo”

Instagram: https://www.instagram.com/official.atomi/

Antonio: https://www.instagram.com/antonioolongoo/

Cosimo: https://www.instagram.com/cosimo.milonee/

Facebook: https://www.facebook.com/official.atomi/